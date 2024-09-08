Действующий участник войны с Украиной и кандидат в депутаты горсовета Гусь-Хрустального Владимирской области Александр Буистов пришел в детский сад и рассказал детям о том, что такое «ДНР», зачем Россия воюет с Украиной и как ослабить логистику армии противника, пишет местный канал «Довод».

«Войны возникают из-за того, что многим государствам не нравится, что у нас так много богатств, а людей мало. Поэтому они всегда будут пытаться у нас это отнять. И вам, и вашему поколению тоже придется этому противостоять. Я вам сейчас по рядам пущу (только аккуратнее, он очень острый) настоящий осколок от, может быть слышали, такой Хаймарс», — рассказал Буистов детям. Он также отметил, что «патриотизм у подрастающего поколения нужно воспитывать с детского сада».

В конце встречи Буистов подарил осколок детям и сделал фото с ними, попросив их показать жест «Джамбо», который используют наемники из ЧВК «Вагнер» — они демонстрировали его при жестоких убийствах в Сирии.





