В Петербурге на избирательном участке в урне нашли бюллетень с надписью «Нет войне»

На избирательном участке в Петербурге нашли бюллетень с надписью «Нет войне», полицейские задержали наблюдательницу Марину Попову, которая, по версии силовиков, бросила в урну этот бюллетень, сообщили «ОВД-Инфо»* и «Ротонда».

Женщину доставили в отдел полиции, где на нее составили протокол о мелком хулиганстве, позже на нее составили протокол о «дискредитации» российской армии. При этом, по информации «Ртотонды», одновременно с Поповой проголосовали несколько человек, кому из них принадлежит бюллетень — неясно.

Сама Попова отказалась давать в полиции пояснения, ее оставили в отделе полиции на 48 часов.

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Признаны в России «иностранным агентом».