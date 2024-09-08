В Тель-Авиве на митинг с требованием освобождения израильских заложников вышло полмиллиона человек

Крупнейший в истории митинг в Тель-Авиве прошел с требованием скорейшего заключения сделки по заложникам, которые находятся в Газе. Организаторы заявляют о 500 тысячах человек на главном митинге и еще о 250 тысячах человек на протестах по всей стране.Одновременные акции протеста проходили в городах и на крупных перекрестках по всей стране, включая Иерусалим, Хайфу, Ришон-Лецион, Беершебу, Нетанию. Пять человек были арестованы, сообщили в полиции, однако не стали комментировать численность участников митинга.

Протестующие требовали от правительства заключить соглашение о прекращении огня с террористической группировкой ХАМАС, чтобы добиться освобождения пленников, похищенных ровно 11 месяцев назад.В связи с недавней казнью шести заложников, которые могли бы быть освобождены в результате обмена, а также в связи с приближающейся годовщиной массового убийства 7 октября, в городах по всей стране собрались массы людей, чтобы провести демонстрацию против правительства и заявить о своем требовании заключить сделку с ХАМАСом.



Как пишет Times of Israel, массовые протесты завершили неделю, в течение которой проходили крупные ночные демонстрации после обнаружения тел шести израильских заложников в туннеле в городе Рафах на юге Газы, убитых за несколько дней до этого. В адрес правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху звучали обвинения в неспособности договориться об освобождении их и десятков других заложников, которые остаются в Газе, а также тел десятков других людей.



«Я думаю, что даже те, кто возможно не хотел выходить на улицу, кто не привык протестовать, поняли, что наш голос должен объединиться в один огромный крик: «Приведите заложников, заключив сделку. Не рискуйте их жизнями», — цитирует издание одну из участниц акции протеста в Тель-Авиве Эфрат Мачикава, племянницу заложника Гади Мозеса.



При этом многие правые группы поддержали Нетаньяху, утверждая, что Израиль должен продолжать наступление, направленное на уничтожение террористической группировки ХАМАС, а не пытаться освободить заложников через соглашение о прекращении огня, пишет Times of Israel.



97 заложников, похищенных ХАМАСом 7 октября, остаются в Газе, включая тела по меньшей мере 33 человек, гибель которых подтверждена Армией Израиля. Всего при террористической атаке в заложники были взяты 251 человек.

ХАМАС освободил 105 гражданских лиц во время недельного перемирия в конце ноября, а до этого были освобождены четыре заложника. Восемь заложников были спасены военнослужащими живыми, также были найдены тела 37 заложников, включая трех ошибочно убитых военными, когда они пытались сбежать от своих похитителей.

Фото: AFP



