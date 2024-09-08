Экс-кандидат в президенты Венесуэлы от оппозиции Эдмундо Гонсалес покинул страну

Бывший кандидат в президенты Венесуэлы от оппозиции Эдмундо Гонсалес уехал в Испанию после выборов, которые были сфальсифицированы, и последующих протестов, пишет Reuters.

75-летний Гонсалес, который в июле баллотировался против президента Николаса Мадуро, уехал после того как «попросил убежища в посольстве Испании в Каракасе несколько дней назад», — написала вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в Instagram. На этой неделе прокуроры выдали ордер на арест Гонсалеса в связи с публикацией результатов голосования в Интернете, обвинив его в узурпации функций, фальсификации государственных документов и заговоре. Оппозиция утверждает, что выборы завершились победой Гонсалеса, и опубликовала протоколы подсчета голосов, которые, свидетельствуют о его победе.

«Эдмундо Гонсалес вылетел из Каракаса в Испанию на самолете испанских ВВС», — сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес на сайте X, сообщив, что Мадрид отреагировал на просьбу Гонсалеса.



Отъезд Гонсалеса из Венесуэлы — последнее политическое событие после выборов в стране 28 июля, считает агентство. Демократические страны по всему миру критикуют действия венесуэльского правительства в отношении голосования, которое, по мнению избирательных органов и высшего суда страны, выиграл Мадуро. После жестких заявлений Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Аргентиной, в консульстве которой скрывались оппозиционные лидеры. В заявлении властей говорится, что решение было принято в связи с доказательствами того, что посольство использовалось для планирования покушений на Мадуро и Родригеса.

Как пишет Reuters, в пятницу Министерство иностранных дел Аргентины обратилось в Международный уголовный суд с просьбой выдать ордер на арест Мадуро и других высокопоставленных правительственных чиновников за события, произошедшие после выборов.

Бразилия, Колумбия и Мексика потребовали от венесуэльского правительства опубликовать полные результаты голосования. Этого сделано не было, а избирком сообщил, что Мадуро переизбран на третий срок.





Фото: Reuters