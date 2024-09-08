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Пермские власти решили платить по 128 тысяч рублей за рождение ребенка от «участника СВО»

08.09.2024

Право на выплаты будут иметь жены участников войны, которые имеют постоянную прописку на территории региона

В Пермском крае ввели выплаты за рождение ребенка от участника войны в Украине, размер поощрения составляет около 128 тысяч рублей, сообщили в правительстве региона. Деньги смогут получить семьи военных, в которых появились дети в период с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно. При этом брак должен быть официально зарегистрирован.

В региональном правительстве уточнили, что на новую «форму поддержки» могут претендовать только те, кто постоянно проживал в Пермском крае на дату рождения ребенка. Получить выплату жена военного сможет во время его участия в боевых действиях или в течение года после того, как он вернется с фронта. Также деньги за роды полагаются тем, кто потерял мужа. Предложением можно воспользоваться в течение 300 дней после его пропажи или смерти.

Таким образом пермские власти совместили поощрение за участие в войне с Украиной и заявление Владимира Путина о том, что в России должно стать «модным иметь много детей».

В Пермском крае за заключение контракта выплачивается единовременная выплата в размере 1 млн рублей. При этом на начало сентября, согласно данным «Медиазоны»*, в Украине погибло 1965 уроженцев региона.

Согласно данным Росстата, в 2023 году количество детей на одну женщину в России составило 1,4, что является минимумом за последние 17 лет.


*Признана в России «иностранным агентом».

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