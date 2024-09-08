Российская армия обстреляла Сумы, Донецкую и Харьковскую области КАБами и атаковала беспилотниками

В ночь на 8 сентября Россия атаковала Украину четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области и 23 ударными БПЛА типа Shahed из Курской области, сообщили в Воздушных силах ВСУ. При этом несколько ударных дронов нарушили воздушное пространство Румынии.

Силы ПВО сбили одну ракету и 15 БПЛА.





В Сумах удары были нанесены по одному из дачных массивов города. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, которое возникло в одном из домов в результате атаки, и обнаружили тела двух погибших. Взрывной волной повреждено 20 дачных домов. В результате атаки еще четыре человека получили ранения, среди них два ребенка.

«Донбасс. Реалии»* сообщает, что российские войска обстреляли гостиницу в Николаевке Донецкой области. По предварительной информации, применили несколько КАБов, повреждено здание отеля, под завалами могут находиться два человека. По данным Донецкой областной военной администрации, всего за прошедшие сутки армия РФ убила 5 жителей Донбасса: трех — в Константиновке, по одному в Петровке и Щербиновке. Еще 11 человек в области за сутки получили ранения.

Харьковская прокуратура сообщила о гибели 73-летней женщины в результате российского обстрела поселка в Харьковской области

«По данным следствия, 7 сентября около 22:20 вооруженные силы России из артиллерии обстреляли поселок Ковшаровка Купянского района. Погибла 73-летняя женщина. Повреждены жилые дома, хозяйственные помещения, школа, лицей», — сообщает ведомство.

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Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.