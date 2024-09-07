На Сахалине вернувшийся с войны вагнеровец рассказал школьникам о семейных ценностях

Отделение движения «Защитники Отечества» в Южно-Сахалинске отчиталось о встрече Артема Дильмурадова со школьниками одной из городских школ.

«Запомните, дети, семья — это самое важное в жизни. Уважайте старших, уважайте друг друга, будьте честными людьми, просто послушайте и поверьте, что так надо, настанет время, когда вы в этом убедитесь полностью», — обратился он к школьникам.



Как выяснили журналисты «Говорит НеМосква», Артем Дильмурадов получил 14 лет строгого режима за то, что в мае 2012 года в Волгограде вместе с тремя приятелями убил семью Виктора Ерина: 80-летнюю женщину, ее 47-летнюю дочь и ее 44-летнего сожителя. Убийство спланировал и осуществил с приятелями родной сын Ерина от первого брака с тремя своими друзьями, в числе которых был и Дильмурадов. Они искали деньги, ничего не нашли, пытались скрыть преступление и инсценировать пожар. Но пожар устроить не удалось.

В итоге суд назначил Дильмурадову наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год два месяца. Остальные соучастники получили от девяти до 11 лет лишения свободы.



В колонии Дильмурадов подписал контракт с ЧВК «Вагнер», участвовал «в мясорубке под Бахмутом» и был помилован.

Фото: паблик отделения «Защитники Отечества» Сахалинской области

