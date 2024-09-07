Минобороны России перебросило в Курскую область военнослужащих с других фронтов, об этом говорят данные пропавших без вести

По данным «Пепла», только с Харьковского направления в Курскую область было переброшено до 4 тысяч человек. Переброска как минимум отдельных тактических формирований началась практически сразу после вторжения ВСУ в Курскую область. Россия перебросила в регион значительные силы с Харьковского, Донецкого и других фронтов.

Издание приводит сообщения родственников о пропаже без вести в Курской области бойцов, которые еще недавно находились в других местах боевых действий: в Харьковской области и так называемой ДНР.



Таким образом, заявления о том, что Россия не перебрасывала в Курскую область войска из Донецкой и Харьковской области, где ВС РФ ведут наступательные действия, не соответствуют действительности, резюмирует «Пепел».



Россия резко сбавила темпы наступления под Покровском, следует из данных аналитиков Минобороны, изученных «Агентством»*. Эти выводы подтверждают слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который заявил в четверг, что стратегия Киева по отвлечению российских войск работает.

Несмотря на боевые действия в Курской области проходят выборы губернатора. Избирком отчитался о 40% явке в первый день трехдневного голосования, при этом 34,5% проголосовали досрочно — на фоне наступления ВСУ «выборы» начались 28 августа.







*Признано в России «иностранным агентом».



