В Воронежской области украинский беспилотник атаковал склад с боеприпасами

Ночью украинские беспилотники атаковали Воронежскую область. В Острогожском районе «возник пожар рядом с взрывоопасными объектами», сообщил губернатор региона Александр Гусев, отметив, что пожар вызван падением обломков после работы ПВО.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Острогожском районе был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших нет. Однако в результате падения БПЛА возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация. Жителей одного села решено временно эвакуировать в соседний населенный пункт. На месте работают оперативные службы и представители администрации района», — сообщил Гусев.



По информации ASTRА, атаке подвергся склад с боеприпасами в селе Солдатское, оттуда местных жителей эвакуировали в пункты временного размещения. Телеграм-канал «ЧП Воронеж» написал, что из-за пожара перекрыли ближайшую трассу.



На территории Острогожского района объявлен режим ЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.



В Минобороны утром отчитались, что за ночь два БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и еще два — над территорией Курской области. Об атаке на Воронежскую область ведомство не сообщило.









