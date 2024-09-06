В Волгограде по административной статье о «дискредитации» армии задержали бывшего преподавателя, оштрафовав его на 30 тыс. рублей

Двое полицейских задержали юриста и бывшего преподавателя ВолГУ Романа Мельниченко, сообщило издание V1.ru. Полиция подошла к Мельниченко на улице и потребовала от него предъявить документы для проверки. Юрист дважды отказался, после чего его доставили в отдел полиции и составили административный протокол.

Как позже выяснило издание, полицейские потребовали от Романа Мельниченко предъявить документы из-за административного дела о «дискредитации» армии. После отказа показать паспорт на юриста составили второй протокол — о неповиновении полицейским, суд отправил его в спецприемник на трое суток.

Заседание по делу о «дискредитации» армии прошло сегодня, Мельниченко оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Роман Мельниченко преподавал правоведение и государственную службу студентам университета в Волгограде. В марте 2022 года его вызвали на заседание этической комиссии из-за антивоенных постов во «ВКонтакте». Сразу после заседания его задержала полиция. На преподавателя составили два протокола, а потом уволили с работы.



Через два года персональные данные Мельниченко озвучили в телевизионной программе вместе с данными других волгоградцев, которые принесли цветы в память об Алексее Навальном*. Юрист подал на авторов программы в суд, но ему отказали в иске.



*Внесен в список «террористов и экстремистов».

Фото: V1.ru