Минюст признал «иноагентом» фемактивистку и журналистку Залину Маршенкулову

Все «иноагенты» этой пятницы проживают за пределами России. Трое — Маршенкулова, Савельев и Янковский — выступали против войны в Украине.

Залине Маршенкуловой также вменили пропаганду ЛГБТ-отношений и призывы к сбору средств в пользу Украины. Минюст утверждает, что она распространяла «недостоверную информацию» о действиях органов власти и проводимой ими политике, сотрудничала с «нежелательной» организацией и «иноагентами».



Давид Канкия, наблюдая за выборами, распространял «недостоверную информацию», выступая на информационных площадках, предоставляемых «иноагентами», а также взаимодействовал с ними для создания и распространения материалов.



Краснодарский блогер, экоактивист и правозащитник, по мнению Минюста, также дискредитировал российские власти и армию, используя всю ту же «недостоверную информацию».

Новосибирский политик, бывший депутат Госдумы Аркадий Янковский попал в реестр за связь с «иноагентами» прошлых лет и распространение «недостоверной информации».

Единый реестр «иностранных агентов» ведется с 1 декабря 2022 года, на данный момент в нем более 840 позиций. «Иностранные агенты» должны сдавать отчетность о доходах, указывать маркировку при публикации любого материала или поста. В случае неисполнения данных требований «иноагентов» привлекают к административной ответственности, а при неоднократных административных штрафах может наступить уголовная ответственность.



В феврале Госдума приняла закон о запрете размещать рекламу у «иноагентов». Самим «иностранным агентам» запретили участвовать в выборах.



Фото: ТАСС