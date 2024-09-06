Участник войны в Украине убил знакомого, заподозрив его в «передаче информации ВСУ»

Суд в Москве приговорил к 10 годам колонии вернувшегося с войны в Украине Дмитрия Раковского, который ударил ножом знакомого, заподозрив его в «передаче информации ВСУ», обнаружила решение суда «Верстка»*.

Раковский рассказал на допросе, что в ноябре 2023 года познакомился на улице двумя мужчинами, они купили несколько бутылок водки, распили их и отправились гулять по Москве. При этом один из новых знакомых расспрашивал Раковского про его участие в войне, «номер воинской части, а также подробности его службы».



Как пояснил обвиняемый, «на фоне выпитого спиртного, а также стресса, связанного с участием в СВО», он предположил, что мужчина «задает данные вопросы для дальнейшей передачи информации ВСУ». Поэтому Маковский купил в ближайшем магазине кухонный нож и ударил им знакомого в грудь. Затем выбросил нож в урну и попытался уйти, но спустя несколько минут его задержали полицейские в штатском.



Спустя полторы недели мужчина скончался. Раковского осудили по статье о покушении на убийство, несмотря на то что его жертва умерла во время следствия. При вынесении приговора суд учел в качестве смягчающих обстоятельств участие Раковского в «СВО» и ранение.

Как выяснила «Верстка», 47-летний Раковский как минимум четырежды судим — за грабеж, разбой и два убийства. Последний свой срок за убийство он получил в феврале 2023 года, после чего завербовался из колонии на войну.



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Признана в России «иностранным агентом»

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