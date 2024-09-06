«Важные истории»*: В криптовалюту Павла Дурова инвестировали компании, которые вывозили уголь и металл из оккупированного Донбасса

Дуров собрал на проект криптовалюты TON 1,8 млрд долларов от различных фондов и частных лиц из разных стран мира. Как пишет издание, многие из них так или иначе были связаны с Россией: среди инвесторов оказались структуры Романа Абрамовича, экс-министра Михаила Абызова, бизнесмена Саида Гуцериева и даже бывшего топ-менеджера Wirecard Яна Марсалека, который сейчас скрывается в России, а до этого много лет сотрудничал с ГРУ.

После того как Россия де-факто оккупировала часть украинского Донбасса в 2014 году, в регионе началась борьба за право вывозить и продавать сырье. В переделе участвовал Сергей Курченко — «кошелек» бежавшего президента Украины Виктора Януковича. Благодаря протекции ФСБ и АП, подконтрольные ему фирмы покупали сырье в Донбассе по грошовой цене и экспортировали его за рубеж.

При этом крупными покупателями этого сырья оказались компании из Нидерландов Stiron B.V. и ME Property Invest. В 2018 году Stiron B.V. вложила около 10 млн евро в TON Павла Дурова, получив средства для этих инвестиций от трех других фирм из Великобритании и Чехии. Эти компании оформлены на подставных людей из Украины, не владеют крупными активами, при этом через их счета проходили миллионы евро, одна из них уже ликвидирована.

В 2019 году Комиссия по ценным бумагам США (SEC) признала токены Дурова ценными бумагами и запретила их выпуск, так как эмитенты не раскрыли информацию о финансовом состоянии, бизнесе и рисках. Суд обязал Павла Дурова вернуть деньги инвесторам. В июне 2020 года, когда у Дурова продолжались тяжбы с SEC, он приехал в Россию, а сразу после этого визита подписал мировое соглашение с SEC и обязался вернуть инвесторам 1,2 млрд долларов, а также заплатить штраф почти в 20 млн долларов.

Всего, по подсчетам «Важных историй», основатель Telegram более 50 раз въезжал в Россию в период с 2015 по 2021 год, хотя утверждал, что не посещает страну.

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Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.