Обращение от общественной организации на имя Марии Львовой-Беловой опубликовали РИА «Новости». Согласно этому документы, общественники обеспокоены судьбой детей Пугачевой и Галкина из-за частых переездов в Кипр, Израиль и Латвию, которые негативно влияют на их здоровье, и требуют «защитить и интересы» этих конкретных детей. При этом они ссылаются на неких психологов, подтверждающих негативное влияние частых переездов на детей.









«Лиза и Гарри Галкины являются гражданами Российской Федерации, и, по нашему мнению, они должны воспитываться в среде, основанной на традиционных семейных ценностях, а также получать образование в российской школе, которая соответствует нормам и требованиям нашей страны», — уверены «Ветераны России».

Они попросили уполномоченную по правам ребенка инициировать рассмотрение возвращения детей и «принять соответствующие меры для защиты прав и интересов» Лизы и Гарри Галкиных.

Как именно ветераны собираются вернуть детей в среду «традиционных ценностей», в документе они не уточняется. Как и не упоминаются интересы российских детей в Курской и Белгородской областях, а также украинских детей, которых незаконно депортировали в Россию, после чего Международный уголовный суд выдал ордер на арест адресата данного обращения Львовой-Беловой и Владимира Путина.







*Признан в России «иностранным агентом».

Фото: соцсети



