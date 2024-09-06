Телеканал CNN опубликовал два видео расстрела сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ

Одно видео было снято с дрона в августе в районе Покровска Донецкой области. На записи три украинских военнослужащих встают посреди дороги на колени и кладут руки на головы, после чего их расстреливают. Второе видео сняли в мае в районе села Работино в Запорожской области, на нем несколько украинских военных с поднятыми руками выбираются из блиндажа и ложатся лицом вниз на землю, после чего по ним открывают огонь. Видео телеканал передали украинские военные.

Источники в ГУР Украины сообщили журналистам о 15 случаях убийства сдавшихся солдат с ноября прошлого года. Большинство из них подтверждено видео или аудиозаписями, сделанными с БПЛА.



Генеральный прокурор Украины Андрей Костин рассказал журналистам, что его ведомство расследует 28 подобных случаев, в которых с начала войны погибли 62 военных.



Генпрокуратура Украины расценивает эти случаи как военные преступления. В мае спецдокладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Моррис Тидбол-Бинз посетил Украину для изучения сообщений о внесудебных казнях на войне. Источник CNN, осведомленный о результатах расследования ООН, сказал, что некоторые случаи стали предметом разбирательства организации. «Эти убийства по отдельности являются военными преступлениями, а в совокупности могут быть приравнены к преступлениям против человечности», — сказал собеседник телеканала.



Убийство военных, которые сложили оружие, нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.





