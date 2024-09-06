Россия нанесла ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области

6 сентября, около 10 часов утра, российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Павлограда в Днепропетровской области. «Предварительно применено пять баллистических ракет типа „Искандер-М“ из Воронежской и Ростовской областей», — сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

На данный момент известно об одном погибшем и 50 пострадавших, среди них трое детей 4, 9 и 14 лет. Повреждены несколько многоквартирных домов, после удара в нескольких локациях зафиксированы возгорания.

С начала сентября это третья крупная атака на Днепропетровскую область. 4 сентября Россия нанесла ракетный удар Кривому Рогу, одна ракета ракета попала в объект гражданской инфраструктуры, находящийся в центре города. Взрывной волной повреждены более 10 многоэтажных домов, пострадали пять человек.

2 сентября российские войска нанесли удар по Днепру, в результате чего было повреждено предприятие, много автомобилей, пострадали шесть человек, погиб 51-летний мужчина.





Фото: ДСНС Украины

