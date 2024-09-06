В программу переобучения участников войны для преподавания в школе попал бывший заключенный, которому даже отказали в УДО

Среди первых выпускников программы по переобучению бывших участников войны в Украине, организованной Центром военно-патриотического воспитания «Вершина», оказался 51-летний Андрей Шинягин, который до войны отсидел срок за то, что вместе с подельниками под видом сотрудника СВР избил и лишил свободы нескольких женщин, узнало «Агентство»*. Выпускники программы теперь будут преподавать в школах «Основы безопасности и защиты Родины».

По информации «Агентства», в 2015 году Шинягина вместе с подельниками задержали в Москве, в составе организованной группы в ресторане «Космос» он требовал от женщины 360 тысяч рублей за нераспространение порочащей ее информации.



Согласно опубликованному на сайте Мосгорсуда приговору, будущий учитель и трое его подельников обманом заманивали молодых женщин в квартиру. Там, представляясь сотрудниками Службы внешней разведки, они их избивали, раздевали, заковывали в наручники, удерживали часами, подбрасывали наркотики и снимали все это на видео. После вымогали у женщин деньги, угрожая передать родным и силовикам снятое видео. В приговоре указаны семь потерпевших.



В октябре 2017 года Шинягин получил четыре года колонии общего режима по статье о незаконном лишении свободы. В августе 2018 года он просил суд смягчить наказание на оставшуюся часть срока, однако в УДО было отказано.



Центр военно-патриотического воспитания «Вершина» был создан на базе Государственного университета просвещения специально для переобучения бывших военных в преподаватели. Работу центра одобрил фонд «Защитники Отечества» и его руководительница, замминистра обороны и двоюродная племянница Владимира Путина Анна Цивилева. Она заключила с вузом от лица фонда соглашение о сотрудничестве. Сейчас идет второй набор по программе.







*Признано в России «иностранным агентом».

