Хантер Байден признал вину по всем пунктам обвинения в деле о неуплате налогов

Хантер Байден признал себя виновным по девяти федеральным налоговым обвинениям в Лос-Анджелесе, этот шаг ставит сына президента Байдена перед вероятным значительным сроком, что раньше казалось маловероятным, пишет The New York Times. Он останется на свободе под залог до слушания приговора в середине декабря.

Это было признание вины без сделки, а не часть мирового соглашения, включающего смягчение наказания. Однако Хантер Байден заявил, что не желает подвергать свою семью еще одной порции мучений и унижений после изнурительного судебного процесса по делу об оружии три месяца назад. «У меня остался только один путь», — добавил он. «Я не буду подвергать свою семью еще большей боли, еще большему вторжению в частную жизнь и ненужному смущению. За все, через что я заставил их пройти за эти годы, я могу избавить их от этого, и поэтому я решил признать себя виновным», — цитирует NYT сына президента.



Теперь ему грозит максимальный тюремный срок до 17 лет или штраф до 1,3 млн долларов, вдобавок к возможному приговору в 25 лет после того, как в июне он был осужден за ложь в заявлении на получение огнестрельного оружия.

Обвинение утверждает, что Хантер Байден финансировал свою неконтролируемую наркотическую и алкогольную зависимость, используя свою фамилию для заключения выгодных зарубежных консалтинговых контрактов, и не платил налоги.

Между тем суд над Байденом-младшим перестал быть резонансной историей с того момента, когда Байден-старший снял свою кандидатуру с предвыборной гонки. До этого республиканцы в Палате представителей когда-то рассматривали юридические проблемы Байдена как политический актив, считает NYT, сейчас это потеряло актуальность.







Фото: The New York Times



