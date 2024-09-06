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Хантер Байден признал вину по всем пунктам обвинения в деле о неуплате налогов

06.09.2024

Сын президента США признал вину без сделки, ему грозит до 17 лет заключения или штраф до 1,3 млн долларов

Хантер Байден признал себя виновным по девяти федеральным налоговым обвинениям в Лос-Анджелесе, этот шаг ставит сына президента Байдена перед вероятным значительным сроком, что раньше казалось маловероятным, пишет The New York Times. Он останется на свободе под залог до слушания приговора в середине декабря.

Это было признание вины без сделки, а не часть мирового соглашения, включающего смягчение наказания. Однако Хантер Байден заявил, что не желает подвергать свою семью еще одной порции мучений и унижений после изнурительного судебного процесса по делу об оружии три месяца назад. «У меня остался только один путь», — добавил он. «Я не буду подвергать свою семью еще большей боли, еще большему вторжению в частную жизнь и ненужному смущению. За все, через что я заставил их пройти за эти годы, я могу избавить их от этого, и поэтому я решил признать себя виновным», — цитирует NYT сына президента.

Теперь ему грозит максимальный тюремный срок до 17 лет или штраф до 1,3 млн долларов, вдобавок к возможному приговору в 25 лет после того, как в июне он был осужден за ложь в заявлении на получение огнестрельного оружия.

Обвинение утверждает, что Хантер Байден финансировал свою неконтролируемую наркотическую и алкогольную зависимость, используя свою фамилию для заключения выгодных зарубежных консалтинговых контрактов, и не платил налоги.

Между тем суд над Байденом-младшим перестал быть резонансной историей с того момента, когда Байден-старший снял свою кандидатуру с предвыборной гонки. До этого республиканцы в Палате представителей когда-то рассматривали юридические проблемы Байдена как политический актив, считает NYT, сейчас это потеряло актуальность.

Фото: The New York Times


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