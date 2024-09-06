Российский суд заблокировал сделку по продаже российского подразделения Raiffeisen Bank International

Российский суд заморозил акции местного подразделения Raiffeisen Bank International, заблокировав продажу подразделения, сообщает Reuters.

Представитель Raiffeisen заявил, что решение российского суда исключает возможность продажи банка, хотя это никак не повлияет на деятельность российского банка или на усилия, которые Европейский центральный банк требует предпринять для его сокращения. «Мы по-прежнему можем назначать руководство и давать указания русским, но мы не можем продать банк», — заявили в RBI, отметив, что попытаются отменить решение суда.



Как сообщил Reuters один из источников, таким образом российские власти дали понять RBI, у которого около 2 600 корпоративных клиентов, 4 миллиона местных владельцев счетов и 10 000 сотрудников, что они хотят, чтобы он остался, потому что он позволяет осуществлять международные платежи. С началом войны в Украине, когда из России ушли все крупные западные банки, страна стала для RBI еще более крупным источником дохода. В первые три месяца этого года на Россию пришлось около половины прибыли группы, так как увеличилась комиссия за платежи за рубежом.



Raiffeisen является важнейшим финансовым спасательным кругом для миллионов российских клиентов, которые хотят отправить евро или доллары за границу. При этом, обладая обширными промышленными холдингами, более чем 18 миллионами клиентов от Вены до Москвы и 44 000 сотрудников, Raiffeisen является финансовым стержнем для Австрии и большей части Восточной Европы.

В мае, по информации Reuters, Raiffeisen Bank International был письменно предупрежден Минфином США о том, что его доступ к американской финансовой системе может быть ограничен из-за сделок с Россией. Минфин США предупредил, что действия RBI могут привести к ограничению доступа банка к финансовой системе США, учитывая опасения, что его поведение ставит под угрозу национальную безопасность США.

Фото: Reuters