Павел Дуров: «Telegram — не анархический рай, как его пытаются представить»

Пост появился в официальном телеграм-канале Дурова начался с удивления по поводу действия французских властей, а закончился планами по улучшению площадки.

Павел Дуров сообщил, что у Telegram есть официальный представитель в ЕС, который принимает и отвечает на запросы, поэтому у властей Франции было множество способов связаться, «чтобы попросить о помощи». Он в очередной раз напомнил, что помог спецслужбам страны создать горячую линию с помощью Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции.



«Удивлен» Дуров и выбором объекта преследования. «Если страна недовольна каким-либо интернет-сервисом, то, согласно сложившейся практике, она начинает судебный процесс против самого сервиса. Использовать законы досмартфонной эпохи для обвинения генерального директора в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он управляет, — ошибочный подход. Создавать технологии и так непросто. Ни один новатор не станет создавать новые инструменты, если будет знать, что может нести персональную ответственность за потенциальное злоупотребление этими инструментами», — написал Дуров.



Опыт Telegram определяется миссией по защите пользователей в авторитарных режимах, считает его основатель. Дуров отметил, что платформа готова покинуть рынки, которые не соответствуют ее принципам, приведя в пример Россию и Иран.



«Все это не означает, что Telegram идеален. Даже тот факт, что власти могут запутаться, куда отправлять запросы, — это то, что нам следует улучшить. Но утверждения некоторых СМИ о том, что Telegram — это некий анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности. Мы ежедневно удаляем миллионы вредных постов и каналов. Мы ежедневно публикуем отчеты о прозрачности.У нас есть прямые горячие линии с НКО, чтобы быстрее обрабатывать срочные запросы на модерацию. Однако мы слышим голоса, говорящие, что этого недостаточно», сообщил Дуров и проанонсировал изменения к лучшему в ближайшем будущем.



Фото: AP