Власти США предъявили обвинения пропагандисту Дмитрию Саймсу и его жене Анастасии Саймс

Министерство юстиции США обнародовало два обвинительных заключения, в которых 76-летний Димитрий Саймс и 55-летняя Анастасия Саймс обвиняются в двух отдельных схемах по нарушению американских санкций. Каждый из них обвиняет по трем пунктам, в случае обвинительного приговора им грозит по 60 лет каждому.

Как утверждается в первом обвинительном заключении, Дмитрий и Анастасия Саймс участвовали в схеме по нарушению санкций США в интересах попавшей под санкции российской телекомпании «Первый канал» и отмыванию средств, полученных в результате этой схемы. «Первый канал» попал под санкции 8 мая 2022 года.



Как указано в обвинении с июня 2022 года и по настоящее время Димитрий и Анастасия Саймс нарушали санкции, оказывая услуги «Первому каналу», в том числе выступая в качестве ведущего и продюсера программ, и получив более 1 млн долларов, личный автомобиль и водителя, оплату квартиры в Москве и команду из 10 сотрудников. В обвинительном заключении утверждается, что Димитрий и Анастасия Саймс также участвовали в схеме по отмыванию денег, зная, что сделки были направлены на сокрытие доходов.

Анастасия Саймс также участвовала в схеме по нарушению санкций США в интересах олигарха Александра Удодова, находящегося под санкциями с февраля прошлого года. Как утверждается, начиная с февраля 2023 года и по настоящее время Анастасия Саймс приобретала предметы искусства и антиквариата в пользу Удодова в галереях и аукционных домах в США и Европе и переправляя их в свою резиденцию в Хантли, где они хранились для последующей отправки в Россию. Саймс получала вознаграждение за услуги. В обвинительном заключении утверждается, что Анастасия Саймс также участвовала в схеме по отмыванию денег, зная, что сделки были направлены на сокрытие доходов.



16 августа агенты ФБР провели обыски в поместье Саймс в Хантли. Представитель ФБР Саманта Шеро заявила тогда, что обыски были санкционированы судом и проводятся в рамках расследования в отношении Саймса, однако деталей она не раскрыла. При этом из поместья вывозили грузовики с изъятыми вещами. Сами обвиняемые сейчас находятся в России.

Фото: Reuters