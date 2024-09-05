ФБР опубликовало документы российской операции по дезинформации в странах Запада

В среду правительство США предъявило обвинения двум сотрудникам RT и конфисковало более 30 интернет-доменов, связанных с кампанией по оказанию влияния на американские выборы.

Как пишет Politico, в массиве информации, поданной в суд ФБР, обнаружилась еще одна сенсация: российская операция по манипулированию немецкими, французскими, итальянскими и британскими политиками, бизнесменами, журналистами и другими влиятельными лицами. Согласно этим документам, целями этой кампании были раскол в Европе, дискредитация США и подрыв поддержки Украины. Все это подробно описывается в 277-страничном досье, состоящем из служебных записок и протоколов встреч с участием представителей администрации президента.

В одной из служебных записок российского «Агентства социального проектирования», которое курируя замглавы администрации президента Сергей Кириенко, описывается план по воздействию на людей через реальные сообщения и комментарии в социальных сетях, чтобы обойти фильтры ботов компаний социальных сетей. Также создавались так называемые домены-двойники для распространения фальшивых статей и контента, которые выглядели так, будто они исходят от западных СМИ. Среди доменов были подделки Reuters, Der Spiegel, Bild, Le Monde, Le Parisien, Welt, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Delfi и других, которые оплачивались криптовалютами, такими как биткоин.

Указывается, что необходимо «вызвать у аудитории рациональные (например, „действительно, почему МЫ должны помогать Украине?“) и эмоциональные (например, „американцы — такие подонки!“) реакции».

В документах сказано, что Кремль определил наиболее уязвимой мишенью для российского влияния Германию. «В первую очередь нам нужно дискредитировать США, Великобританию и НАТО, а во-вторых, убедить немцев выступить против «неэффективной политики санкций», — цитирует Politico внутренние российские документы.



В досье описывается и операция «Подстрекательство к международному конфликту», направленная, в частности, на Францию и Германию. Это «эскалация внутренней напряженности... для продвижения интересов Российской Федерации», а также «влияние на реальные конфликты и искусственное создание конфликтных ситуаций» с помощью фальшивых статей, агентов влияния, а также целевых постов и комментариев в социальных сетях.



Как пишет «Агентство»*, разработкой кампании по вмешательству в выборы США Кремль начал заниматься осенью прошлого года. Для этого был разработан проект «Старые добрые США», который частично также обнародован в досье ФБР. В документе заретушированы упоминания политиков и партий, но из контекста следует, что Москва пытается добиться победы Дональда Трампа. Для этого планировалось создавать контент для YouTube-канала, групп сторонников в соцсетях, групп «новости нашего штата», комментариев, а также таргетированной рекламы и работы с лидерами общественного мнения.

Как отмечает «Агентство» в представленных ФБР записях о встрече от 13 января 2023 года говорится о том, что о проекте было доложено «президенту». При этом сегодня Владимир Путин заявил, что поддерживает не Дональда Трампа, а Камалу Харрис на выборах президента США. По словам Путина, его «фаворитом был Байден», но «его сняли с гонки». «Он рекомендовал поддержать госпожу Харрис. И мы так сделаем, будем ее поддерживать», — заявил Путин на Восточном экономическом форуме.

*Признаны в России «иностранным агентом».