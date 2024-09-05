Режиссера фильмов о Литвиненко и Магнитском Андрея Некрасова задержали в Смоленской области из-за съемки рядом со зданием ФСБ

66-летний режиссер Андрей Некрасов был задержан в Смоленской области 24 августа, об этом он сам сообщил Deutsche Welle*. Некрасов, у которого только немецкое гражданство, связался с журналистами по телефону из центра содержания иностранных граждан. МИД Германии подтвердил информацию о задержании Некрасова.

По словам режиссера, он был задержан сотрудниками ФСБ, потому что вел съемку около здания ФСБ, хотя сам он об этом не знал и просто снимал город. Отснятые кадры должны были стать частью исследовательского проекта о России. Режиссера доставили в суд, который признал его виновным в нарушении административной статьи о «незаконной профессиональной деятельности» и назначил 90 суток административного ареста в центре для содержания иностранцев.

Как сообщил DW юрист правозащитного проекта «Первый отдел»*, в последние годы правоохранительная система в России нередко использует так называемые «карательные аресты», когда лицу назначают административный арест, а по выходу из ИВС задерживают вновь за якобы совершенное «мелкое хулиганство», для того чтобы за это время подготовить уголовное дело.

Андрей Некрасов родился в 1958 году в Санкт-Петербурге. В 1970-х эмигрировал в Германию, был ассистентом режиссера Андрея Тарковского на съемках фильма «Жертвоприношение». В Европе и России снял несколько художественных и документальных фильмов, в том числе об отравлении бывшего сотрудника ФСБ Литвиненко в Лондоне, обвинявшего спецслужбы РФ в организации взрывов жилых домов в России в 1999 году и в других терактах. В 2016 году он снял документальный фильм о смерти в российском СИЗО Сергея Магнитского, который вызвал шквал критики. Некрасов является также режиссером картин о чеченских кампаниях и российско-грузинской войне.



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Признаны в России «иностранными агентами».

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