СК возбудил уголовное дело о мошенничестве против экс-заместителя главы МЧС

Главное военное следственное управление СК возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против бывшего заместителя главы МЧС Павла Барышева, сообщили в телеграм-канале ведомства.

Барышев занимал должность замглавы МЧС с февраля 2017-го по май 2021 года. По версии следствия, в 2017-2019 годах Барышев подделал документы о праве на получение жилья. По ним экс-замминистра получил трехкомнатную квартиру в Москве за 20 млн рублей. Следователи считают, что эту недвижимость Барышев украл.



Суд уже арестовал квартиру чиновника, добавили в СК.



После МЧС в 2022 году Барышев занял пост замглавы ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» МЧС по связям с госорганами, а с апреля 2023-го курировал вопросы в области водных ресурсов на должности замминистра природных ресурсов и экологии. В июне этого года Мишустин подписал указ об отставке Барышева из Минприроды.



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