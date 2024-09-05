FT: Проект «Арктик СПГ-2» не может найти зарубежных клиентов и выстроить логистику из-за санкций

Все три танкера теневого СПГ-флота, которые пытались вывезти топливо с находящегося под санкциями США проекта «Арктик СПГ-2», так и не доставили его покупателям. Два из них вместо этого направились к плавучему хранилищу под Мурманском, пишет Financial Times. Чем дольше СПГ находится на судах, тем больше его теряется в процессе транспортировки. Кьелл Эйкланд, управляющий директор норвежской консалтинговой фирмы Eikland Energy рассказал изданию, что после введения санкций интерес к проекту пропал.

Попытка России собрать газовый теневой флот оказалась менее успешной, чем с нефтяным флотом: газовозов меньше и они на виду, поэтому санкции против этих судов вводятся оперативно. Регистрация всех трех перечисленных судов уже приостановлена властями Палау.



FT называет «Арктик СПГ-2» «тотемическим проектом Кремля» и близкого к Кремлю «Новатэка», который должен был обеспечить России лидерские позиции на рынке с мощностью в 20 млн тонн в год,



Экспорт должен был стартовать в начале этого года, но помешали введенные в конце прошлого года санкции. Сейчас первая линия работает на уровне чуть ниже 50% номинальной мощности, поскольку из-за санкций некому отгружать газ, отмечает Мехди Туил, ведущий специалист по СПГ Calypso Commodities.



Однако издание отмечает, что «Новатэк» скорее всего найдет покупателей за пределами рынков, на которые был рассчитан проект — например в Индии. Однако в отсутствие рынков ему придется идти на все условия тех немногих, кто согласится покупать.







Фото: Новатэк