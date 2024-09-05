Руслан Сидики, которого обвиняют по нескольким «террористическим» статьям, заявил о пытках и направил заявление о преступлении в СК

36-летний анархист Руслан Сидики, которого обвиняют в подрыве железной дороги и организации атаки дронов на военный аэродром «Дягилево» в Рязани, направил в СК заявление о пытках после задержания, сообщила «Зона солидарности».

Сидики рассказал, что его задержали в Рязани в конце ноября 2023 года, когда он возвращался домой. В отделе полиции люди в штатском потребовали от него признаться в подрыве железнодорожных путей. В противном случае силовики обещали его пытать, а затем вывезти за город и инсценировать побег, «чтобы иметь законную возможность расстрелять».



«В кабинете в этот момент было не менее 6 человек. Когда я лежал на полу, то мне наступили на руки и на ноги, чтобы я не мог ими двигать, хотя я никакого сопротивления не оказывал. Мне оголили части ног в районе щиколоток, и я почувствовал, что они мне что-то привязывают. <...> далее один из них сказал кому-то — «Звони!» В этот момент по моему телу пошел разряд электрического тока, сильно сокращая мышцы от невыносимой боли, я сильно кричал и бился головой об пол, один из них стоял передо мной и снимал меня на телефон. Из-за того, что я кричал, мне засунули тряпку в рот. <...> Точное время, сколько длились пытки, я не могу сказать, так как после нескольких ударов током мое сознание помутилось, могу сказать, что это невыносимо больно», — рассказал «Медиазоне»* Сидики.

В заключении о медицинском освидетельствовании указано, что у молодого человека «множественные инфицированные оголенные раны области волосистой части головы, обоих запястий, ушибы мягких тканей левой окологлазничной области, ушибы мягких тканей, разлитые подкожные гематомы в стадии резорбции спины».



Руслана Сидики, гражданина России и Италии, обвинили по нескольким статьям о «терроризме» и изготовлении взрывчатки. По версии следствия, в феврале 2023 года его завербовали сотрудники военной разведки Украины, позже он «прошел диверсионную подготовку в Латвии», вернулся в Рязань, где и спланировал взрывы и атаку беспилотников на авиабазу. По совокупности обвинений анархисту грозит от 15 до 30 лет или пожизненное лишение свободы.



Сам Сидики не считает свои акции — взрыв железнодорожного полотна под товарным поездом и атаку дронами на военный аэродром — террористическими актами. Он отмечает, что его целью было повреждение военной инфраструктуры. Он совершал свои акции так, чтобы избежать нанесения вреда людям. Это противоречит формулировке статьи «террористический акт», один из основных признаков которой — устрашение населения.







*Признана в России «иностранным агентом».

Фото: SOTA (признана «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией).