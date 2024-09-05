25-летний москвич провел все лето в спецприемниках по административным статьям о «мелком хулиганстве»

Как пишет канал «Осторожно, новости», выпускник МИИТ Илья К. с 20 мая находится в спецприемнике, и каждый раз по окончании ареста на выходе его опять задерживают и отправляют обратно.



Впервые молодого человека задержали 21 февраля, полицейские попросили его предъявить паспорт и повезли в отдел, где оформили протокол по статье о «мелком хулиганстве». Суд назначил молодому человеку 15 суток ареста.

После этого Илья перестал выходить из дома без веских причин. Поздно вечером 2 апреля он вышел выбросить мусор. К Илье подошел провокатор с предложением подраться, после чего его снова задержала полиция, суд снова назначил 15 суток.



20 мая Илья решил улететь из России, прошел паспортный контроль во Внуково, но у выхода на посадку его снова остановила полиция. На следующий день Илье дали все те же 15 суток. С этого времени на свободу молодой человек выходил на несколько минут. Каждый раз, когда срок ареста заканчивался, его повторно задерживали, везли в отдел, оформляли «мелкое хулиганство» и давали 15 суток ареста. Всего с начала июня было 7 таких задержаний, в изоляторе «Сахарово» Илья провел все лето.

4 сентября его в очередной раз арестовали на 15 суток. При этом в протоколе написано, что он устроил скандал в ветеринарной клинике на северо-востоке Москвы. С чем именно связано преследование молодого человека, неизвестно. Как предполагают «Осторожно, новости», против него готовится уголовное дело, и пока собираются материалы, его держат в изоляции с помощью «карусельных» арестов.



Фото: Осторожно, новости