«Система»*: 4 предмета искусства на сумму почти пять миллионов долларов вывезли из Европы в Россию через Узбекистан

В 2023-2024 годах узбекистанская логистическая компания Bek Broker помогла ввезти в Россию более двухсот произведений искусства, в том числе картины Сальвадора Дали, Анри Матисса, скульптуры Рембрандта Бугатти и Фернандо Ботеро. Общая стоимость перевезенных коллекций превышает 36 миллионов долларов, а среди клиентов Bek Broker оказались семьи российского оружейника Мкртича Окрояна и застройщика оккупированного Мариуполя Алексея Репика. «Система» рассказала, как фигуранты санкционных списков смогли обойти ограничения на ввоз в Россию дорогих предметов искусства и антиквариата.

«Система» выяснила, что российский бизнесмен Алексей Репик, владелец фармацевтической империи «Р-Фарм» и строительной компании «Р-Строй» (один из крупнейших застройщиков оккупированного Мариуполя), вывозил из Европы произведения искусства на своей яхте, а потом переправлял через Узбекистан в Россию.

Всего с яхты было вывезено 44 предмета искусства общей стоимостью $4,6 млн. Среди них — картины Дали, Кончаловского, Ренуара, Матисса, скульптуры Рембрандта Бугатти и Фернандо Ботеро, японские гравюры и множество слонов — вазы, чернильницы, пресс-папье, подсвечники.

Из узбекистанской столицы в Россию коллекцию перевозила местная логистическая компания Bek Broker, которая работает на рынке уже 25 лет, но после полномасштабного вторжения существенно поменяла свою деятельность. С 2018 по 2022 год Bek Broker перевезла из России в Узбекистан по меньшей мере 8200 грузов. В обратном направлении было осуществлено всего 106 поставок на сумму около $1,5 млн. Однако после 24 февраля 2022 года и введения санкций основные направления работы Bek Broker с российскими партнерами резко изменились. Из России в Узбекистан была осуществлена всего 61 поставка, в то время как число грузов в обратном направлении значительно возросло. За два с половиной года в Россию было доставлено 1962 груза на общую сумму $41,6 млн. Особенно заметны изменения категорий перевозимых товаров. С 2022 года основным товаром, транспортируемым в Россию, стали предметы искусства. Общая стоимость перевезенных картин, статуэток и других произведений искусства составила $36,6 млн. Для сравнения, всех остальных грузов за тот же период компания Bek Broker ввезла на сумму всего лишь $5 млн, из которых в 2024 году — на $28 000.

Еще одним клиентом Bek Broker в целях спасения своей коллекции искусства оказался российский оружейник Мкртич Окроян, главный конструктор концерна «Союз». В феврале прошлого года Навальный-LIVE опубликовал расследование о том, что его семья владеет особняком в Великобритании стоимостью 6 млн фунтов стерлингов. При этом «Союз» проектирует двигатели для ракет Х-22, которые российская армия использовала при атаке на жилой дом в Днепре в январе 2023 года, когда погибли 46 человек. После выхода расследования семья Окрояна начала принимать экстренные меры, чтобы спасти свое имущество от санкций.



Как рассказал «Системе» Алекс Презанти, британский адвокат и соучредитель некоммерческой организации State Capture: Research and Action, любое физическое или юридическое лицо Великобритании или ЕС, участвующее в поставках предметов искусства в Россию после ввода санкций, подлежит уголовной ответственности. Ответственность наступает и за участие в передаче предметов искусства в третью страну, например Узбекистан, если отправитель знает, что конечным пунктом назначения является Россия.





*Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

На фото картина Филиппа Малявина «Три крестьянки с граблями» (1918), которую незаконно ввезли в Россию



