Верховная Рада проголосовала за отставку главы МИД Дмитрия Кулебы

Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел Украины, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram. Он отметил, что за данное решение проголосовало 240 народных депутатов Украины. Заявление Кулебы об отставке поступило в парламент еще вчера, но на голосование его не выносили, как предполагает Железняк, не было необходимых 226 голосов за отставку, поэтому вопрос отложили.

Дмитрий Кулеба занимал должность министра иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года. Он также входил в состав Совета национальной безопасности и обороны1 начиная с 13 марта 2020 года. До назначения главой МИД Украины Кулеба был вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, с августа 2019 года.



Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить Андрея Сибигу министром иностранных дел, сообщает «РБК-Украина». До этого он занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины.







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