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Верховная Рада проголосовала за отставку главы МИД Дмитрия Кулебы

05.09.2024

Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить на эту должность Андрея Сибигу, первого заместителя Кулебы, за назначение проголосовали 258 депутатов

Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел Украины, сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram. Он отметил, что за данное решение проголосовало 240 народных депутатов Украины. Заявление Кулебы об отставке поступило в парламент еще вчера, но на голосование его не выносили, как предполагает Железняк, не было необходимых 226 голосов за отставку, поэтому вопрос отложили.

Дмитрий Кулеба занимал должность министра иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года. Он также входил в состав Совета национальной безопасности и обороны1 начиная с 13 марта 2020 года. До назначения главой МИД Украины Кулеба был вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, с августа 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить Андрея Сибигу министром иностранных дел, сообщает «РБК-Украина». До этого он занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины.


Фото: РИА Новости

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