Свердловские власти в третий раз за лето увеличили выплату за подписание контракта с Минобороны, до 1 млн рублей

С 1 сентября до 31 декабря семьи контрактников, уехавших на войну, получат 1 млн рублей из областного бюджета, общая сумма с учетом городских и федеральных выплат вырастает до 1,6 млн рублей, пишет местное издание It’s My City.

Повышение происходит уже третий раз за лето, не считая введения, а потом и увеличения в два раза городской выплаты. Еще в начале лета сумма региональной выплаты была 400 тысяч рублей. Это может быть связано с тем, что, как пишут «Новые известия», Минобороны выделяет на каждый регион обязательные к исполнению квоты по числу отправленных на фронт добровольцев.



По данным «Медиазоны»*, с 24 февраля 2022 года по 30 августа 2024 года удалось пофамильно подтвердить гибель 2 228 жителей Свердловской области в Украине. По подсчетам It’s My City, с момента объявления мобилизации на «СВО» погибли как минимум 283 мобилизованных из Свердловской области.



Между тем, как пишет «Верстка»*, после череды увеличений региональных и федеральных выплат в июле интерес к службе по контракту в среднем по стране вырос почти на 36%, данные получены из поисковой статистики «Яндекса». За июль число запросов с сочетанием «служба по контракту» составило 190,6 тысячи, в августе оно увеличилось до 260,3 тысячи запросов.



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