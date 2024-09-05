В годовщину теракта на Олимпиаде 1972 года в центре Мюнхена рядом с консульством Израиля произошла стрельба

Серия выстрелов прозвучала сегодня утром возле Центра документации истории национал-социализма в Мюнхене. Рядом с местом, где услышали выстрелы, находится генеральное консульство Израиля. Об этом сообщило издание Süddeutsche Zeitung. Полицейские открыли огонь по подозрительному человеку в районе Каролиненплац — он получил ранение. В настоящее время информации о других подозреваемых пока что нет.

В полиции сообщили, что в центре Мюнхена проводится масштабная операция, территория оцеплена. Очевидцы сообщают, что над местом, где произошла стрельба, летает полицейский вертолет.



По информации Bild, как минимум один человек получил ранения.



Позже полиция сообщила, что подозреваемый в стрельбе убит. Стрелок был вооружен старым длинноствольным оружием и был смертельно ранен в перестрелке с полицейскими.

5 сентября — очередная годовщина теракта на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене, когда палестинские террористы взяли в заложники одиннадцать израильских спортсменов и убили их.





