США ввели санкции против Маргариты Симоньян, RT, РИА Новости, Sputnik и агентство Ruptly

Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало новый санкционный список в рамках скоординированного ответа правительства США на попытки Москвы оказать влияние на президентские выборы в США.

В санкционный список включили медиагруппу «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний — РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik, а также представителей менеджмента этих компаний.

Как указано в пресс-релизе OFAC, начиная с начала 2024 года руководители RT активизировались в тайной вербовке невольных американских влиятельных лиц для поддержки своей «злонамеренной кампании влияния». RT использовал подставную компанию, чтобы замаскировать свое участие или участие российского правительства в контенте, призванном повлиять на американскую аудиторию.

Под санкции попали Маргарита Симоньян, ее заместители Елизавета Бродская, Антон Анисимов (отмечается, что он ведет деятельность по поручению ФСБ), и еще несколько руководителей RT.

В новом санкционном списке и АНО «Диалог» вместе с его руководителем — соратником Сергея Кириенко Владимиром Табаком. Власти США считают их также причастными к вмешательству в президентские выборы.

Новые меры по включению в перечень следуют стали дополнением к предыдущим действиями OFAC, которые выявили и пресекли глобальные кампании России по оказанию вредоносного влияния, включая вмешательство в американские выборы, усилия по подрыву демократии в Молдове, дестабилизацию ситуации в Украине и работу информационных агентств, контролируемых российскими спецслужбами.



«Сегодняшние действия подчеркивают постоянные усилия правительства США по привлечению спонсируемых государством субъектов к ответственности за деятельность, направленную на подрыв доверия общества к нашим институтам», — заявила министр финансов Джанет Йеллен.

