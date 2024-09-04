В Чечне задержанных по статье о пропаганде ЛГБТ* заставляют отправляться на войну «добровольцами»

Правозащитный проект «Кризисный центр СК SOS»** сообщил, что силовики в Чечне принуждают задержанных геев подписывать контракт с Минобороны РФ для отправки на войну в Украину. Достоверно известно как минимум о семи таких случаях, в одном из них человек погиб.

Принудительная отправка на войну фиксировалась в республике еще до объявления частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. В начале сентября того года были задержаны шестеро мужчин по подозрению в гомосексуальной ориентации. Им угрожали, что против них сфабрикуют уголовное дело и отправят дожидаться приговора в СИЗО, где информация об их ориентации станет известна сокамерникам.



Альтернативным вариантом было заплатить выкуп в 1,5 млн рублей или же отправиться добровольцем на войну. В итоге трое из задержанных вынуждены были стать «добровольцами», так как сумма выкупа оказалась неподъемной для их семей. Один из них погиб в Украине.



По данным правозащитников, такие задержания продолжились в 2023 году — во время одного из рейдов были задержаны несколько квир-персон. Девушек передали родственникам, а четверых молодых людей принудили подписать контракт и отправиться на войну. Их дальнейшая судьба неизвестна.



На войну в Украину отправили и жителя Бурятии Александра Матхеева, осужденного за «приготовление к госизмене», несмотря на то что с осужденными по данной статье, согласно законодательству, нельзя подписывать контракт. Кроме того, у него диагностированная умственная отсталость в легкой степени. Согласно классификации МКБ, это означает, что его умственное развитие сравнимо с развитием 9—12-летнего ребенка.







*Признаны в России «экстремистской» организацией.

**Признан в России «иностранным агентом».