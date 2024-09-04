Игорю Барышникову, осужденному по статье о «фейках», назначили операцию, которую оттягивали несколько месяцев

Врачи назначили операцию 65-летнему жителю Калининградской области Игорю Барышникову, осужденному на семь с половиной лет колонии по делу о военных «фейках», сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо»* со ссылкой на адвоката Марию Бонцлер.

У Барышникова гиперплазия предстательной железы, он пользуется эпицистостомой — специальным катетером для выведения мочи. Операция снимет необходимость его использования. По информации от руководства колонии, ее должны будут провести в конце сентября в областной больнице. Он ждет эту процедуру с марта, но врачи калининградской ИК-8 оттягивают ее срок.

14 августа Комитет по правам человека ООН (КПЧ) потребовал от российских властей безотлагательно предоставить медицинскую помощь 65-летнему Барышникову. Российские власти обязали «предоставить всеобъемлющий и надлежащий медицинский уход, безотлагательно предоставить медпомощь и обеспечить неприкосновенность его жизни и психики».



В июле 2023 года Барышникова приговорили к 7,5 годам колонии по делу о военных «фейках», добавив в обвинение мотив «политической ненависти». Поводом стали посты о войне в Украине.



Во время следствия он находился под подпиской о невыезде и ухаживал за парализованной 96-летней матерью. После приговора ее передали органам опеки, и менее чем через месяц она умерла. Игоря Барышникова не отпустили из СИЗО на похороны матери. Состояние здоровья самого Барышникова несовместимо с условиями заключения.

В заключении здоровье начало стремительно ухудшаться. Несмотря на это, суд не прислушался к адвокатам, а прокурор во время судебного заседания предъявил заключение Калининградской областной больницы о том, что Барышников может находиться в местах лишения свободы.







*Признан в России «иностранным агентом».

