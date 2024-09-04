В Беларуси составят список ученых, которым разрешат пользоваться интернетом на работе

В Национальной академии наук (НАН) Беларуси решили составить списки сотрудников, которым будет разрешено пользоваться интернетом на рабочем месте, написал белорусский ученый-химик Сергей Бесараб в своем телеграм-канале. Такое поручение дал председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков, фрагмент протокола Бесараба опубликовал в своем канале.





Согласно документу, начальник аппарата должен «определить круг лиц, имеющих право выхода в сеть интернет» и подготовить список этих сотрудников. Без этого пользоваться интернетом будет запрещено.

Кроме этого, Гусаков поручил внести дополнения в Устав академии наук, которые бы предусматривали возможность лишения званий академиков и членов-корреспондентов, «постоянно проживающих за рубежом и (или) ведущих деятельность, направленную против Республики Беларусь и Академии наук».

«Первая четвертинка XXI века, друзья. Где-то там, на другом конце Вселенной, скучали Брайаны Джонсоны, Илоны Маски, Сэмы Альтманы», — прокомментировал инициативы Гусакова Бесараб.



В 2020-м году, после подавления в Беларуси массовых протестов против режима Александра Лукашенко, репрессиям подверглись, в том числе, и деятели науки, выступавшие с критикой властей. Один из последних резонансных подобных случаев — арест известного белорусского филолога, члена академии наук Елены Анисим. Ее задержали на работе в Академии наук 17 мая 202. Анисим дали 12 суток ареста за «мелкое хулиганство», по версии силовиков, она «агрессивно вела себя в РУВД».

