FT: Россия создала в Индии тайный канал закупок товаров двойного назначения в обход санкций

Россия тайно закупает в Индии товары двойного назначения, а также рассматривает возможность строительства в этой стране предприятий, чтобы получать компоненты на нужды своего военно-промышленного комплекса, утверждает Financial Times, ссылаясь на данные из переписки российских чиновников.

Согласно этой переписке, Министерство промышленности и торговли России в октябре 2022 года разработало план создания секретного канала для получения необходимой для военных нужд электроники в обход западных санкций. Он включал создание «закрытой платежной системы», сокрытие участия российских компаний в цепочке поставок и организацию логистики через третьи страны. План предусматривал, что на закупки будут потрачены 82 млрд рупий ($1 млрд) из резервов, накопленных при продаже нефти в Индию.

Индия рассматривалась как альтернативный рынок для получения важнейших товаров, «ранее поставлявшихся из недружественных стран». Москва также рассматривала возможность вложиться в запуск производства электроники в Индии, эту информацию изданию подтвердил индийский бизнесмен.

Как пишет FT, неясно, насколько России удалось реализовать этот план, однако данные о товарообороте с Индией говорят о том, что он увеличился в конкретных категориях товаров, упомянутых в секретной переписке.

В утечке упоминаются закупки двух категорий электроники, которые резко выросли с середины 2022 года. Согласно таможенным данным, индийская компания Innovio Ventures поставила в Россию электронное оборудование, включая дроны, на сумму $4,9 млн и оборудование для радиоэлектронных систем на более $560 тысяч.

В июле индийский премьер-министр Нарендра Моди приехал в Москву и встретился с Владимиром Путиным. Как сообщили в МИД Индии, они договорились нарастить товарооборот между странами в полтора раза, с $65 млрд до $100 млрд к 2030 году.