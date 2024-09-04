В Курской области после начала наступления ВСУ пропавшими числятся около 700 человек

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» опубликовал статистику по пропавшим в Курской области за август. Отряд получил 918 заявок на поиск, что в 36 раз больше показателей июля. 202 человека найдены живыми. В регионе продолжаются поиски минимум 698 человек, сообщили волонтеры. Скорее всего, эта цифра на самом деле выше, так как в одной заявке нередко указывают от двух до четырех человек.

На прошлой неделе жители Суджанского района призвали власти эвакуировать их родственников из населенных пунктов, находящихся под контролем ВСУ. По данным канала «Суджа в Telegram» 30 августа только в этом районе оставалось более 650 мирных жителей.



Как отмечает «7×7»*, после публикации статистики от «ЛизаАлерт» врио губернатора Курской области Алексей Смирнов отчитался о 500 мирных жителях, найденных в приграничных районах. Сколько человек числятся пропавшими по данным властей, Смирнов не сообщил.



Помимо отсутствия официальной информации, местные власти 14 августа «рекомендовали» жителям региона не публиковать информацию о пропавших в соцсетях, чтобы не давать повода для шантажа и не помогать украинскому «Центру информационно-психологических операций» (ЦИПсО) «распространять фейки».



«ЛизаАлерт» перестала публиковать ориентировки с фотографиями и личными данными пропавших, а во «ВКонтакте» по требованию Генпрокуратуры заблокировали группу для поиска людей из приграничья.



Владимир Зеленский в эфире NBC News заявил, что Украина будет бессрочно удерживать занятые в августе территории Курской области, чтобы заставить Владимира Путина быстрее сесть за стол переговоров. Глава государства отметил, что удержание российских территорий является неотъемлемой частью плана по прекращению войны. Этот план Киев вскоре представит своим союзникам, в том числе Вашингтону, добавил он.





*Признан в России «иностранным агентом».

