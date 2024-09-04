Александр Лукашенко помиловал еще 30 белорусских политзаключенных

В Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных за «преступления протестной направленности», сообщает государственное агентство БЕЛТА.

Как уточнил телеграм-канал «Пул первого», среди них семь женщин и 23 мужчины, «большинство осужденных являются родителями несовершеннолетних и малолетних детей», однако как и в первом случае помилования в середине августа имена не раскрываются.



Все освобожденные, как утверждают власти, подали ходатайства о помиловании, признали вину, а также «искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни». «Данное решение — гуманный жест в отношении этих людей. Они получили шанс вернуться к нормальной жизни, к семье и работе», — сообщили в пресс-службе Лукашенко. Контролировать их поведение на свободе будет МВД.



16 августа Лукашенко подписал еще один указ о помиловании 30 политзаключенных — 14 женщин и 16 мужчин. У некоторых из них, как писал белорусский правозащитный центр «Вясна», есть серьезные заболевания.



Белорусский политический аналитик Артем Шрайбман считает, что помилование осужденных нужно Лукашенко или для усиления позиций в разговорах с Западом, или же этот «демонстративный гуманизм» должен помочь ему в преддверие новых президентских выборов в 2025 году.



Между тем пыткам в тюрьме после реанимации и операции на желудке подвергается оппозиционерка Мария Колесникова, которую приговорили к 11 годам заключения, обвинив в призывах «к действиям, направленным на угрозу нацбезопасности», в заговоре с целью захвата власти и создании «экстремистского сообщества». Ее сестра сообщила, что Колесникова весит 45 кг при росте 175 см.

