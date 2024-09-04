В Омске экс-вагнеровца судят за жестокое убийство беременной 18-летней девушки

Омский областной суд завершает рассмотрение уголовного дела над бывшим штурмовиком ЧВК «Вагнер», 36-летним рецидивистом Сергеем Козловым, обвиняемым в жестоком убийстве, пишет «Коммерсант-Сибирь». Согласно версии следствия, в октябре 2023 года во время застолья бывший боец до смерти забил свою беременную девушку. У потерпевшей были обнаружены черепно-мозговая травма, перелом носа, ушиб головного мозга, разрыв печени, закрытая травма живота. Описание всех 138 повреждений заняло несколько страниц уголовного дела.

Козлов был гражданским мужем 18-летней Дарьи, в октябре прошлого года во время застолья пара поссорилась из-за того, что девушка якобы сломала акустическую колонку Козлова. Мужчина бил Дарью колонкой по голове, пока корпус устройства не раскололся, потом стал пинать девушку и избил ее до смерти. Его задержали, сначала Козлов отрицал вину, но потом частично признал. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.



Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В июле 2021 года Первомайский районный суд Омска признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и назначил шесть с половиной лет заключения. По данным источников издания, в колонии Сергея Козлова завербовали в ЧВК «Вагнер». За участие в боевых действиях он был награжден медалью «За отвагу», отмечен знаками отличия самой военной компании. Домой с «СВО» вагнеровец вернулся летом 2023 года.

3 сентября в Москве задержали экс-заключенного который вернулся из Украины и убил в Нижнем Тагиле 11-летнюю девочку. 1 сентября в Петербурге арестовали вернувшегося из Украины бывшего заключенного Артура Куршева, которого обвиняют в убийстве девушки из-за того, что она назвала его дураком. 31 августа в Перми задержали вернувшегося с войны в Украине экс-заключенного, который убил женщину и ее маленькую дочь.





