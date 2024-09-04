«Жизнь в изоляции»: Центр «Досье» рассказал, как живут сыновья Владимира Путина и Алины Кабаевой

У президента России есть два сына по имени Иван и Владимир, утверждается в расследовании центра «Досье». Первый сын, Иван, родился в 2015 году в Лугано, а Владимир — в 2019 году в Москве. В публичном доступе есть их фотографии, но журналисты не стали их показывать по этическим соображениям. Дети живут по документам прикрытия, перемещаются на частных самолетах и яхтах, связанных с Путиным, под охраной ФСО, в общественных местах не появляются и живут в президентских резиденциях.

Как пишет «Досье», в течение года они живут в разных резиденциях, чаще всего на Валдае, а также в Сочи и аннексированном Крыму. Воспитанием детей занимаются няни и учителя. Они же сопровождают сыновей в поездках. На Валдае специально для них открыт учебный центр и есть ледовая арена для игры в хоккей.



Гувернеров для детей искали через сайт агентства English Nanny. После вторжения в Украину работодатели стали уделять предпочтение учителям английского из «дружественной» ЮАР. По условиям работодателя, педагогам запрещено покидать территорию резиденции. В объявлении указано, что семья «живет в изоляции». Зарплаты гувернеров начинаются от 330 тысяч рублей и доходят до 1,2 миллиона рублей в месяц. К праздникам дети и учителя готовят для Путина и Кабаевой представления. При этом педагоги не общаются с родителями детей напрямую, принимая распоряжения от помощников семьи.

Также у детей есть личные повара, которые готовят им отдельные блюда, их возят личные водители, даже по территории резиденции. Со сверстниками сыновья Путина общаются по праздникам, как правило, это дети из ближнего круга Алины Кабаевой.

Владимир Путин, который в 2013 году развелся с первой женой, никогда публично не признавал, что живет с Алиной Кабаевой. При этом в 2022 году Великобритания ввела санкции против Кабаевой, возглавляющей «Национальную медиа группу», а также против ее бабушки Анны Зацепилиной.

