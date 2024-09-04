Россия атаковала ракетами Львов, погибли 7 человек, 53 получили ранения

Российские войска утром 4 сентября атаковали несколько областей Украины ракетами и дронами. Во Львове ракетный удар пришелся на два жилых района города, в эпицентре удара оказалась школа. Семь человек погибли, среди них трое детей. Госпитализированы 45 человек, в том числе семеро детей. «11 пациентов находятся в критическом состоянии. Развернуты операционные, работают травматологические медицинские бригады. Прямо сейчас в шести операционных спасают жизнь критических пациентов. Характер травм — взрывчатые осколочные ранения туловища, органов грудной клетки, конечностей и лица. Также ранения внутренних органов, травмы легких и сосудов», — рассказала медицинский директор Первого медобъединения Львова Наталья Матолинец. Позже количество пострадавших увеличилось до 53 человек.





Как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, в результате атаки есть возгорание жилых домов в районе главного вокзала, выбиты окна в десятках домов, два учебных заведения эвакуированы. Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что в центре города повреждено более 50 домов. Из 6 домов отселят людей.



Владимир Зеленский сообщил, что в результате российской атаки в Кривом Роге пострадали 5 человек, есть разрушения домов и гражданской инфраструктуры. «Каждый наш партнер в мире, который помогает Украине с ПВО, является настоящим защитником жизни. И каждый, кто убеждает партнеров дать Украине больше дальнобойности, чтобы отвечать на террор справедливо, работает для недопущения именно таких российских террористических ударов по украинским городам. Террор нужно остановить», — написал президент Украины.



Между тем Минобороны России утверждает, что 4 сентября во Львове были поражены оборонные предприятия, где производились и ремонтировались электронные компоненты авиатехники и ракетного оружия. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении ведомства на фоне множества фотографий и видео разрушенных школ и жилых домов.

ВСУ заявили, что Россия запустила 42 воздушные цели: две баллистические ракеты «Кинжал» с самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области, две крылатые ракеты Х-22 с самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря, шесть крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской области, три крылатые ракеты «Искандер-К» с территории оккупированного Крыма, 29 ударных беспилотников из Курской области. Удалось сбить 7 ракет и 22 беспилотника.



ПВО этой ночью работала во Львовской, Ивано-Франковской, Черниговской, Днепропетровской, Волынской, Тернопольской, Киевской, Житомирской, Полтавской и Сумской областях.







Фото: ТГ Владимир Зеленский, Игорь Зинкевич



