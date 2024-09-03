Суд оштрафовал пенсионерку из Архангельска на 100 тысяч рублей за репост фильма о движении жен мобилизованных

63-летнюю Риту Шумаеву признали виновной в «повторной дискредитации» армии, сообщает «7×7»*. Она признала вину.

Обвинение запрашивало штраф в 160 тысяч рублей. Помимо штрафа у пенсионерки конфисковали изъятую при обыске технику.

По версии следствия, с августа 2023 года по январь 2024 года обвиняемая разместила в соцсети посты, направленные на «дискредитацию» армии: репост документального фильма о движении жен мобилизованных «Путь домой»* и текст об отоларингологе из Украины Дмитрии Белом, который погиб при обстреле во время первой рабочей смены в херсонской больнице.



В июне прошлого года женщину штрафовали по аналогичной административной статье из-за постов и комментариев во «ВКонтакте». Теперь она получила приговор по уголовному делу.



По данным «ОВД-Инфо»*, фигурантами уголовных антивоенных дел стали уже 1037 человек.







*Признаны в России «иностранными агентами».



Фото: 7×7