Кевин Лик: «Если не имеется сведений об освобождении, то я практически "сбежал" из мест лишения свободы»

19-летний Кевин Лик, которого ранее приговорили к четырем годам колонии по делу о госизмене, а 1 августа обменяли как политзаключенного, сообщил, что в России с него до сих пор не сняли судимость. Об этом говорится в справке МВД на его имя, где указано, что у ведомства нет сведений о прекращении уголовного дела и освобождении.

«Если не имеется сведений об освобождении, то я практически „сбежал“ из мест лишения свободы», — написал Лик в своем телеграм-канале.



В статье Уголовного кодекса о помиловании отмечается, что «судимость может быть снята досрочно в связи с актом помилования». Лик считает, что к освобожденным политзаключенным применили форму помилования, которая не предполагает прекращение уголовного преследования. Также возможно, что в МВД просто не успели обновить информацию об уголовных делах, такие процедуры могут занять более месяца.

19-летний Лик стал самым молодым осужденным по статье о госизмене. Дело против него завели из-за фото военной части, которое он сделал из окна своей квартиры в Майкопе. Силовики заявили, что он якобы хотел передать эти фотографии спецслужбам Украины. Он был помилован Владимиром Путиным перед обменом заключенными между Россией и странами Запада 1 августа 2024 года.



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