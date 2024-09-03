Россия нанесла ракетный удар по Полтаве, по предварительной информации, 47 человек погибли, 296 получили ранения

UPD: Число погибших в результате ракетного удара по Полтаве выросло до 47, ранены 206 человек, сообщила Елена Зеленская

Российские войска нанесли двумя баллистическими ракетами удар по учебному заведению в Полтаве, уже известно о 41 погибшем и 180 раненых. «По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты. Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи. Люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. К сожалению, много погибших. По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем. Мои соболезнования всем родным и близким», — написал в Телеграм президент Украины Владимир Зеленский. Ударная волна также повредила расположенные рядом многоэтажки, рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко.

Как рассказали в Министерстве обороны Украины, временной промежуток между тревогой и прилетом двух баллистических ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище. «Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов», — говорится в сообщении.

В области объявлен трехдневный траур, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

«Мы снова и снова говорим всем в мире, кто в силах остановить этот террор: системы ПВО и ракеты к ним нужны в Украине, а не где-то на складе. Дальнобойные удары, которые могут защитить от российского террора, необходимы сейчас, а не когда-то потом. Каждый день промедления — это, к сожалению, гибель людей», — написал Владимир Зеленский.

Фото: BBC