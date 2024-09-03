В Нижнем Тагиле экс-заключенного, вернувшегося из Украины, подозревают в убийстве 11-летней девочки

В Москве задержали бывшего российского военного Владимира Александрова по подозрению в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле, ранее он отбывал срок за насилие, потом участвовал в «СВО», пишет местное издание Е1.

31 августа девочка не вернулась с прогулки, после чего ее отец обратился в полицию. Четыре дня ребенка искали 140 полицейских, тело девочки нашли сегодня в подвале общежития, где жил подозреваемый, который был знакомым ее отца. При обыске в квартире у экс-военного нашли следы крови.



Как пишет Е1, Александров собирался заключить контракт с Минобороны и опять отправиться в Украину, для этого он и приехал в Москву, так как выплаты за заключение контракта в столице выше, чем в регионах. Также издание сообщает, что Александров уже ранее был на фронте и вернулся в Нижний Тагил совсем недавно.

Накануне в Петербурге арестовали вернувшегося из Украины бывшего заключенного Артура Куршева, которого обвиняют в убийстве девушки из-за того, что она назвала его дураком. Мужчину ранее уже судили по делу об убийстве, в декабре 2022 года он зарубил знакомого топором.

31 августа в Перми задержали вернувшегося с войны в Украине экс-заключенного, который убил женщину и ее маленькую дочь. В 2018 году он ограбил магазин, а в 2022-м изнасиловал и убил местную медсестру. Суд приговорил его к 20 годам колонии, однако, не отсидев и года, он завербовался на войну, был помилован и оказался на свободе.