Родителей школьников из ижевского лицея попросили подписать заявления на обучение детей, в одном из них перечень обязательных дополнительных предметов. Русский язык и литература, два иностранных языка, введение в профессию, история государства и права, а также новый предмет — «Основы строевой и огневой подготовки», сообщает канал «Удмуртия против коррупции».

Родители учеников утверждают, что новую дисциплину преподносят как обязательный дополнительный предмет. На него отведен час в неделю, тогда как на дополнительные русский язык и литературу по полчаса.







Другое заявление касается внеурочной деятельности. В нем тоже список уроков, на которые нужно согласиться. Первые и приоритетные в нем (их даже выделили жирным шрифтом) — курс «Разговоры о важном» (34 часа) и курс «Россия — мои горизонты» (тоже 34 часа). Столько же часов отведено и на такие курсы, как «Я — исследователь» и «Исторический театр».

«Агентство»* проанализировало школьную программу на этот учебный год и выяснило, что впервые количество учебных часов, которые учителя должны тратить в том числе на пропаганду идей Кремля, превысит 12% от всех обязательных уроков. В новом году пропаганда может вестись более 1300 часов из 11 тысяч учебных часов (программа всех классов обычной средней школы).



По информации канала «Удмуртия.Потери», за 2,5 года войны с Украиной погибли 1020 уроженцев Удмуртии.



*Признано в России «иностранным агентом».



Фото: Коммерсант



