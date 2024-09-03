Директора Института теоретической и прикладной механики РАН Александра Шиплюка приговорили к 15 годам по делу о «госизмене»

Московский городской суд приговорил 57-летнего новосибирского ученого, директора Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александра Шиплюка к 15 годам колонии по делу о «госизмене», сообщил корреспондент «Медиазоны»* из зала суда. Ему также назначили штраф в 500 тысяч рублей и 1,5 года ограничения свободы после освобождения. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Шиплюк был арестован 5 августа 2022 года. Его исследования были связаны с экспериментальной аэротермодинамикой гиперзвуковых летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями, он возглавлял лабораторию «Гиперзвуковые технологии».



О самом задержании стало известно благодаря открытому письму сотрудников Института теоретической и прикладной механики СО РАН, в котором они рассказали, что за последний год трое выдающихся ученых-аэродинамиков института — Анатолий Александрович Маслов, Александр Николаевич Шиплюк и Валерий Иванович Звегинцев — были арестованы по подозрению в «госизмене».

Агентство Reuters писало, что Шиплюка обвиняли в передаче документов во время научной конференции в Китае в 2017 году. Сам он настаивает, что информация, о которой идет речь, находится в открытом доступе.

«Русская служба BBC*» подсчитала, что к февралю 2024 года в России арестовали как минимум 12 ученых, которые занимались изучением физических процессов при гиперзвуковых скоростях. Всех их обвинили в «госизмене». ФСБ начала интересоваться специалистами в этой области после 2018 года, тогда президент Владимир Путин презентовал «не имеющие аналогов в мире» российские гиперзвуковые ракеты в послании Федеральному собранию. Он заявил, что новое оружие будет «практически неуязвимым», пригрозил Западу и поблагодарил разработчиков. После этого сразу несколько ученых, изучающих гиперзвук, были арестованы.



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Признаны в России «иностранными агентами»

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