Прокуратура ЯНАО отменила постановление СК об отказе в возбуждении уголовного дела о гибели Алексея Навального*

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа признала незаконным и отменила решение Следственного комитета об отказе в возбуждении дела о гибели Алексея Навального, сообщил директор ФБК Иван Жданов. «По результатам проверки постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 26.07.2024 заместителем прокурора автономного округа 16.08.2024 признано незаконным и отменено, материал направлен в отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по ЯНАО», — говорится в документе.





Как отмечает Жданов, это не означает, что уголовное дело по факту гибели Алексея Навального в колонии в Харпе возбудят, просто продолжится проверка. «Будут думать, как по-другому представить убийство Алексея Навального. Или будут бесконечно долго проводить эту «проверку», — считает директор ФБК.

Спустя полгода после убийства политика Юлия Навальная получила от Следственного комитета постановление, в котором утверждается, что «смерть Навального не носит криминальный характер, а явилась следствием комбинированного заболевания» и наступила в результате аритмии. Документ подписан следователем Александром Варапаевым, шантажировавшим мать убитого политика, отказываясь выдавать ей тело сына. Согласно постановлению, 16 февраля Алексею Навальному «резко» стало плохо во время прогулки во дворе ЕПКТ, после чего его якобы поместили в медицинскую часть, где он и умер.



Александр Полупан, бывший врач Навального, в разговоре с «Агентством»**** заявил, что «либо не нашли причину смерти и натянули сову на глобус, чтоб что-то написать, либо нашли, но решили ее скрыть и написали про аритмию».



Представители врачебного сообщества России направили заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело и привлечь к ответственности виновных в смерти политика Алексея Навального. Под документом стоит 188 подписей российских врачей.

*

Внесен в список «террористов и экстремистов».

**

Признан в России «экстремистской» организацией.

***

Внесен в список «террористов и экстремистов», признан в России «иностранным агентом».

****

П

ризнано в России «иностранным агентом».

Фото: АР