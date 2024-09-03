В Челябинске священника запретили в служении за отказ читать молитву «о победе святой Руси»

Настоятеля храма священномученика Петра Крутицкого в Челябинске Петра Устинова запретили в служении за отказ читать молитву «о победе святой Руси», об этом он сам написал во «ВКонтакте».

При этом священник отметил, что не читал молитву «о победе святой Руси», потому что «святой может быть личность, живущая в согласии с волей Божией, но никак не историко-культурное, ныне несуществующее государственное образование восточных славян IX века».

Помимо отказа читать молитву «о победе святой Руси», его обвинили в использовании русского языка в богослужении, а также в применении одноразовых ложек для таинства Причащения. Устинов рассказал, что читал богослужебные тексты на русском языке, чтобы они были понятны прихожанам, а одноразовые ложки использовал в целях безопасности из-за пандемии коронавируса.

«Грустно ли мне? Конечно, грустно. Жалко прихожан. Знаю, многие расстроятся. За 7 лет существования храма Петра Крутицкого у нас сформировался классный приход. Было интересно и весело. К счастью, утрата священства — это не утрата Христа и Его Церкви», — написал Устинов.

После гибели Алексея Навального* Петр Устинов 17 февраля отслужил панихиду о жертвах политических репрессий в Челябинске у мемориала «Золотая гора».

Как подсчитала в мае «Новая газета Европа»**, с начала войны 59 священников подверглись репрессиям со стороны РПЦ и силовиков. При этом церковь преследует священников-«оппозиционеров» почти так же часто, как государство: из 47 российских случаев в 18-ти российские священники столкнулись с преследованиями со стороны РПЦ, в 23 — со стороны правоохранительных органов, еще 6 — с репрессиями с обеих сторон.

Больше всего священников пострадали из-за молитвы «О святой Руси», в которой желают победы в войне с Украиной. В одной лишь Московской городской епархии за 2023-й и первые 4 месяца 2024 года лишены сана четыре священника, выступившие против войны: Алексий Уминский, Иоанн Коваль, Андрей Кураев и Кирилл Говорун. При этом за два года, предшествующих полномасштабной войне, в Московской городской епархии не было ни одного случая лишения сана.

*Внесен в список «террористов и экстремистов».



**Признана в России «иностранным агентом».

Фото: ВК Петра Устинова