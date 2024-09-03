Монголия встретила Путина почетным караулом вместо ареста, несмотря на ордер Международного уголовного суда

В Монголию Путин прилетел 2 сентября с двухдневным официальным визитом по приглашению монгольского президента Ухнаагийна Хурэлсуха. Визит приурочен к 85-летию вооруженного конфликта советско-монгольских войск с Японией у реки Халхин-Гол. Монголия обязана арестовать Путина, так как страна ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина.

Перед визитом в Улан-Батор МИД Украины призвал Монголию «исполнить обязательный международный ордер на арест и передать Путина Международному уголовному суду в Гааге». Представитель МУС Фади эль-Абдалла также напомнил, что у Монголии есть «обязательства сотрудничать с судом» и страна должна исполнять его решения. «В случае отсутствия сотрудничества судьи МУС могут вынести соответствующее решение и проинформировать об этом ассамблею государств-участников. Затем ассамблея должна принять любые меры, которые она сочтет целесообразными», — отметил эль-Абдалла.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch выпустила заявление, в котором указала, что Монголия должна отказать во въезде Владимиру Путину или арестовать его, если он въедет в страну, на основании ордера Международного уголовного суда (МУС). Правозащитники отметили, что Монголия нарушит международные обязательства, если позволит посетить страну и не арестует его там. По мнению Human Rights Watch, прием Путина не только оскорбит многих жертв преступлений российских сил, но и подорвет важнейший принцип верховенства закона.



По данным агентства Bloomberg, Улан-Батор заверил Путина, что его не задержат по прибытии в страну, и вместо ареста встретили почетным караулом.



Монголия нанесла «тяжелый удар» по Международному уголовному суду и международному уголовному праву, отказавшись арестовать Владимира Путина, заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий. «Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления. Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора», — написал Тихий в соцсети Х.

Это первая поездка Путина в страну, ратифицировавшую Римский статут Международного уголовного суда, с марта прошлого года — момента выдачи ордера на его арест. Президента России обвиняют в незаконном вывозе украинских детей на неподконтрольные Киеву территории. Монголия стала членом МУС в 2003 году. Согласно договору, страна обязана сотрудничать с судом, в том числе арестовывая и выдавая любых подозреваемых, которые въезжают на ее территорию.



В прошлом году Путин должен был посетить ЮАР, входящую в юрисдикцию МУС, для участия в саммите БРИКС. Сначала президент страны заявил о выходе из МУС, а затем обратился к Путину с просьбой принять участие в саммите по видеосвязи, а не приезжать лично — в противном случае им пришлось бы его арестовать.







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